Панама, 16 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Панаме начала действие законодательная поправка, предусматривающая распространение положения о декрете на мужчин-отцов. Соответствующее постановление подписал президент Панамы Лаурентино Кортисо, сообщает Prensa Latina.

Отец с ребенком

Отцовский декрет будет применяться в тех случаях, когда беременная мать ребёнка не имеет официальной работы: в этом случае мужчину не смогут уволить после трёх месяцев беременности женщины от зачатия, а также в течение года после рождения ребёнка — за исключением особых случаев, предусмотренных законом.

В случае если мать ребёнка умирает во время родов или в последующие дни или месяцы, супруг, имеющий государственную или частную работу, сможет воспользоваться юрисдикцией в отношении установления отцовства в течение одного года с момента родов, а также будет иметь право на 15 дней внепланового отпуска.

Чтобы воспользоваться этим правом, отец должен предоставить свидетельство о беременности и копию удостоверения личности матери, свидетельство Фонда социального страхования о том, что мать не имеет официальной работы, а также свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее отцовство.

В Законе признается, что его содержание поддерживает гендерное равенство, поскольку в нем учтены права обоих родителей на уход за новорожденным, как это предусмотрено в статье 59 Конституции страны: «Родительские полномочия — это совокупность обязанностей и прав, которыми обладают родители по отношению к своим детям».

Инициатива, представленная проправительственным панамским депутатом Даниэлем Рамосом, также была основана на другой статье Конституции, в которой говорится, что «государство будет защищать физическое, психическое и моральное здоровье несовершеннолетних и гарантировать их право на питание, здоровье, образование и социальное обеспечение и благосостояние».