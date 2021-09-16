Киев, 16 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Киеве недовольны тем, что ООН проигнорировала саммит «Крымской платформы», заявил на брифинге 16 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Дипломат отметил, что в ООН соответствующее решение приняли по «политическим мотивам», но не уточнил, что конкретно он имеет ввиду. Кулеба также отметил, что власти Украины намерены провести с руководством ООН «воспитательную работу».

«Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения… ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности», — сказал министр.

ИА REGNUM напоминает, что учредительный саммит проекта «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Украинские власти считают, что с помощью этого политического механизма они в перспективе смогут «вернуть Крым» и создать дополнительное давление на Россию. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, на самом деле проект является результатом ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО, и у него нет никаких перспектив.