Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Школьники Ленинградской области продолжат обучение в дни голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва, которые состоятся 17−19 сентября. Об этом 16 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по образованию.

Избирательный участок Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнили в ведомстве, 17 сентября, пятница — рабочий день и, если школы не задействованы в избирательном процессе, то они работают в обычном режиме.

«Если в задействованных школах возможно развести потоки голосующих и учащихся, то они также будут работать штатно. В остальных случаях будут организованы мероприятия в рамках рабочего дня в том числе в рамках примерного календарного плана воспитательных событий», — пояснил собеседник агентства.

В таком же формате школы будут работать и в субботу, 18 сентября, если в них действует шестидневка.

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