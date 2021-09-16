Москва, 16 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Сборная России выиграла вторую шахматную онлайн-олимпиаду, победив в финале команду США. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шахматы

Российские шахматисты выиграли обе матчевые встречи с одинаковым счётом — 3,5:2,5.

В первом матче Владислав Артемьев и Александра Горячкина одержали победы. Александра Костенюк, Полина Шувалова и Даниил Дубов сыграли вничью. Андрей Есипенко потерпел поражение.

Во втором матче Костенюк и Лея Гарифуллина выиграли. Артемьев, Дубов и Екатерина Лагно сыграли вничью, а Есипенко проиграл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России победила команду Китая в полуфинале шахматной онлайн-олимпиады.

Напомним, в августе 2020 года на первой шахматной онлайн-олимпиаде стали сборные России и Индии, которые поделили первое место, поскольку во время финального матча возникли проблемы со связью.