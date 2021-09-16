Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Жителя Екатеринбурга, который устроил стрельбу из ружья в подъезде жилого дома, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Https://pixabay.com Ружьё

Гражданину 1970 г.р. предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Мужчина работает охранником ЧОПа. Обвиняемый арестован на два месяца.

В момент инцидента человек был пьян. Он выстрелил из ружья в непосредственной близости от соседей — семьи, где живёт сын-инвалид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.