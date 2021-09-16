Чебоксары, 16 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Чувашия планирует получить на реализацию 24 проектов 5,4 млрд рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Предполагается построить и обновить 24 объекта инфраструктуры, из них пять проектов считаются приоритетными. На их реализацию власти хотят получить 5,4 млрд рублей.

«Правительство Чувашии направило в Минстрой России заявку на получение инфраструктурных бюджетных кредитов, в которую вошли пять приоритетных проектов стоимостью в 3,7 млрд рублей», — приводится заявление главы республики Олега Николаева.

Среди проектов, которые планируется реализовать с привлечение инфраструктурных кредитов, — строительство шести детских садов, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей и дорог в Чебоксарах и Канаше.

По его словам главы Чувашии, всего подготовлено 37 проектов на 50 млрд рублей. В числе наиболее крупных проектов — обновление коммунальной инфраструктуры в ряде муниципальных образований, реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктурные кредиты предоставляются по ставке не более 3% годовых на срок до 15 лет.

Напомним, ранее заместитель министра экономического развития РоссииСергей Галкин на заседании в Поволжье особое внимание уделил таким механизмам поддержки, как инфраструктурные бюджетные кредиты и реструктуризация ранее предоставленных кредитов с возможностью списания задолженности при направлении средств на реализацию новых инвестпроектов.

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