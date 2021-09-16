Красноярск, 16 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Глава Красноярска Сергей Ерёмин подписал постановление о старте отопительного сезона в городе. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в мэрии.

Bruce Батарея отопления

Отопительный сезон в Красноярске официально стартует 18 сентября. Однако тепло могут дать и в другие сроки. «Если обслуживающие организации заявляют о необходимости подключения зданий к теплу до официального старта отопительного сезона, ресурсоснабжающие организации готовы подать тепло в большую часть зданий», — говорится в сообщении горадминистрации.

Добавим, на сегодняшний день в Красноярске к центральному отоплению подключено 42 объекта. В основном это детсады, больницы и соцучреждения.