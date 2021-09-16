Душанбе, , 10:31 — REGNUM Нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки, принципы и нормы международного права продолжают грубым образом игнорироваться. Об этом 16 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Душанбе.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки. По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что для человечества испытанием стали пандемия и изменения климата и добавил, что в связи с этим рост военных расходов в мире и демонтаж системы контроля над вооружениями вызывает особую тревогу.

«На наших глазах рассыпается Договор по открытому небу. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, по сути, остается единственным действующим соглашением в этой сфере. Отсутствие же конструктивной повестки в области ограничения вооружений не добавляет оптимизма и сохраняет военно-политическую напряженность», — уточнил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что указ о помиловании 13 осуждённых подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне Дня народного единства.