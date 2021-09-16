Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону выпустили книгу «Лучшие рецепты для школьного питания», над созданием которой авторы трудились в рамках конкурса «Школа со вкусом». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 сентября.

Pixabay.com Здоровое питание

«В нём приняли участие шеф-повара, повара ресторанных заведений, так и заведующие производством, работники образовательных учреждений области, а также сотрудники предприятий по организации питания школьников. Все блюда, которые жюри отметило в финале, вошли в книгу рецептов», — отметила исполняющая обязанности директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.

Все завтраки и обеды, включённые в издание, разработаны в соответствии с технологическими картами и соответствуют всем требованиям и нормам. Книгу здорового питания школьника получат все общеобразовательные учреждения Ростовской области.