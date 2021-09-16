Москва, 16 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. На подготовку подержанного автомобиля к продаже уходит в России в 2021 году порядка 4000 рублей. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные онлайн-сервиса «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс».

Наталья Шарапова ИА REGNUM Мойка машин в горной реке Гирдыманчай

В указанную сумму входят затраты: на влажную уборку (1360 рублей), на мойку машины с пылесосом (733 рубля), на отдушку салона (452 рубля), на химчистку (1286 рублей) и на чернение резины (152 рубля).

Также можно потратиться на мойку мотора для визуальной привлекательности автомобиля. Это стоит 469 рублей.

Отмечается, что объём реализации услуг по предпродажной подготовке авто упал за последние три месяца на 28%. Однако средний чек на эти услуги вырос на 10%.

Напомним, в 2020 году средний чек дилерского салона, предоставляющего услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей в России, вырос на 7% по сравнению с 2019 годом.

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