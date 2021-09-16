Челябинск, 16 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Челябинске сын красноармейца, погибшего в 1942 году в Сталинграде, спустя много лет добился положенных ему льгот. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Stalingrad-battle.ru Сталинград

Решение вынес Калининский райсуд города. А этому предшествовала проверка, проведённая прокуратурой, в ходе которой выяснилось, что южноуралец не мог доказать факта родственных отношений со своим отцом. Это произошло из-за противоречий в написании в личных документах фамилии и отчества.

После обращения прокурора в суд факт родственных отношений был установлен. Теперь гражданин сможет получить статус «Дети погибших участников Великой Отечественной войны» и соответствующие меры соцподдержки.