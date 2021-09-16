Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Ярославской области суды отложили рассмотрение сразу двух исков регионального департамента ветеринарии на убой свиней фермеров, которые отказались пустить ветеринаров на территорию хозяйства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответчиков.

Конфликт в Переславле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области несколько фермеров отказались исполнять указ губернатора об убое скота из-за африканской чумы свиней. Их хозяйства находились в зоне, близкой к очагу болезни. Переславский фермер Андрей Лазутин выстроил баррикаду, чтобы не допустить забоя. Житель Гаврилов-Ямского района Михаил Игнатьев также не пустил на территорию своего хозяйства ветеринаров.

15 сентября в Переславле и Гаврилов-Яме прошли заседания судов, на которых департамент ветеринарии потребовал обязать обоих фермеров пустить специалистов в их хозяйства для забоя поголовья. Однако, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM оба фермера, рассмотрение исков было перенесено.

«Обязать они меня должны, но только ничего хорошего не получилось у них, и дело передают в Москву, по адресу моей прописки. В Переславле она (судья — ИА REGNUM) отказалась заниматься моим делом. Сейчас, наверное, мы будем тянуть время, а потом это всё, возможно, заглохнет. Я немножко, просто, другого ожидал. А получилось так, что вчера даже до свиней не дошли», — рассказал Андрей Лазутин.

Фермер уточнил, что, если суд примет решение не в его пользу, он не собирается сдаваться.

«Если суд решит на убой, то будем встречные иски подавать. Пока не будет полного доказательства, что АЧС действительно есть. Может же и другое быть — а вдруг у меня падёж начнётся? Я сам тогда буду ликвидировать стадо, за свой счёт. Я это говорил с самого начала. Но пока у меня падежа нету, я считаю, что здоровое стадо бить не за чем. Не то время у нас сейчас», — пояснил свою позицию фермер.

Не готов смириться с потерей свиней и Михаил Игнатьев.

«Суд просто перенесли. Ещё неделя есть, подумаю ещё, что можно будет сделать. Может быть, и удастся это как-то решить. А если обяжут, то там тоже посмотрим», — сообщил житель Гаврилов-Ямского района.

В департаменте ветеринарии Ярославской области отказываются комментировать СМИ поданные иски без официального запроса.