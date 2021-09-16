Уфа, 16 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Включить баскетбол в базовые виды спорта Башкирии предложил министр спорта региона Руслан Хабибов на рабочем совещании по вопросам развития массового и профессионального баскетбола в республике, которое состоялось в Уфе в Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой.

Баскетбол

Сообщается, что в регионе в настоящий момент баскетболом занимаются около 60 тысяч человек. Премьер министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил о некоторых актуальных проблемах в этой сфере.

«Во-первых, у нас не хватает количества спортивных сооружений и площадок. Большинство из тех что есть, не соответствуют современным требованиям. Во-вторых, в республике недостаточная бюджетная обеспеченность детско-юношеского и массового баскетбола. У нас отсутствуют механизмы стимулирования квалифицированных специалистов различного профиля: тренеров, судей, менеджеров. Из-за этого возникает дефицит кадров. В-третьих, есть сложности с финансированием баскетбольного клуба «Уфимец». Все эти вопросы требуют оперативного и системного решения», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Отмечается, что в ходе совещания министр спорта Башкирии Руслан Хабибов предложил включить баскетбол в базовые виды спорта региона.

«На данный момент в Башкортостане 31 базовый вид спорта, которые имеют отдельное увеличенное финансирование. Одним только включением баскетбола в базовые виды спорта, мы сможем поднять финансирование от 10 до 15 миллионов рублей. На данный момент Федерация баскетбола получает финансирование в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей за счет бюджета республики», — пояснил он.

Сообщается, что Назаров поддержал данную инициативу и поручил ответственным лицам начать детально прорабатывать этот вопрос.