Киев, , 10:32 — REGNUM В Белом доме не смогли подтвердить информацию о том, что США вскоре предоставят Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны, в т.ч. систему «Железный купол».

Комплекс ПРО «Железный купол» Isna.ir

Соответствующий вопрос был задан на брифинге 16 сентября пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

«Я должна сверить это с командой. Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи… но что касается деталей, то я должна проверить», — заявила спикер.

Псаки отказалась от других комментариев по этой теме.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине заявили, что страна может получить от США в рамках военной помощи новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, систему Iron Dome («Железный купол»). Эту информацию подтвердили и в офисе Зеленского, отметив, что это первые результаты визита президента Украины в США и достигнутых там договоренностей.