Пермь, 16 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Власти Перми объявили аукцион в поисках исполнителя благоустроительных работ в природном парке «Сосновый бор». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Gorodperm.ru/Дмитрий Трепезаев Природный парк «Сосновый бор»

Стартовая цена контракта составляет 34,1 млн рублей. Согласно условиям техзадания, в перечень работ входит ремонт тротуаров, мест кормления белок и троп для скандинавской ходьбы. На особо охраняемой территории должны быть установлены урны, скамейки и обустроены велопарковки, а также обновлена сеть освещения.

Добавим, особо охраняемая природная территория «Сосновый бор» площадью 120 гектаров была создана в 1991 году. В природном парке отмечено 120 видов высших растений, более 30 видов лекарственных растений и три местообитания охраняемого на территории Пермского края вида лилии волосистой, саранки. В природном парке обитает рекомендованный к занесению в Красную книгу России черный коршун.