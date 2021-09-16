Барнаул, 16 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 16 сентября 2021 года от коронавируса привились 662 946 человек (+2491 за сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 105 368 жителей региона получили первую прививку (на 810 человек меньше, чем по состоянию на 15 сентября) и 554 464 человека (+3131 за сутки) полностью привиты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Также известно о 3114 ревакцинированных (+170 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы менее трёх тысяч человек