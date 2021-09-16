Плесецк, Архангельская область, 16 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Тяжёлую ракету-носитель «Ангара-А5» начали собирать на космодроме Плесецк, её готовят к лётным испытаниям. Об этом сообщил 16 сентября источник в ракетно-космической отрасли.

Mil.ru Ракета-носитель «Ангара-А5»

В августе ракету доставили в Плесецк по железной дороге. С этого космодрома тяжёлую «Ангару» запускали дважды: в декабре 2014-го и в декабре 2020 года.

«На Плесецке началась сборка ракеты-носителя «Ангара», доставленной ранее на железнодорожном составе», — сообщил собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозинзаявил, что в 2026—2027 годах запланирован первый запуск «Ангары» в модификации с повышенной грузоподъёмностью.

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