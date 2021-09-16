Батайск, Ростовская область, 16 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи изучают причины смерти трёхлетнего мальчика в центральной городской больнице Батайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

«В рамках проверки следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

На основании материалов проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, что донские следователи выясняют обстоятельства смерти двухлетнего ребёнка, скончавшегося на следующий день после выписки из больницы. Мальчик был доставлен в районную больницу Красносулинского района 30 июня с кровотечением. Затем переведён в реанимацию. Однако спасти жизнь ребёнка врачам не удалось.