Севастополь, 16 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Информацию о массовых увольнениях сотрудников ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» проверяет прокуратура города, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности работодателя при принятии решения об увольнении работников учреждения, своевременность проведения расчетов при осуществлении выплат в связи с увольнением, выдаче документов и соблюдения других гарантированных федеральным законодательством прав», — говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений прокуроры намерены принять меры по каждому из фактов.

Ранее в СМИ появилась информация о массовых увольнениях в Музее героической обороны и освобождения Севастополя, бывшие сотрудники подписали обращение к президенту и генпрокурору.