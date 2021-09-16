Бейрут, , 10:20 — REGNUM Бензовозы шиитской партии «Хезболла» 16 сентября доставили партию нефтепродуктов из Ирана в Ливан. Об этом 16 сентября сообщает телеканал Al-Manar.

Топливо

По информации источника, 20 бензовозов прибыли на ливанскую территорию из сирийского порта Банияс, в котором ведется разгрузка первого иранского танкера с мазутом.

При этом 13 сентября лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла сообщил, что цистерны с иранским топливом прибудут через сухопутную границу в долину Бекаа на востоке Ливана для того, чтобы избежать возможности санкций против ливанских властей со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан подчеркнул необходимость дальнейшего расширения отношений между Исламской Республикой Иран и Ливаном.