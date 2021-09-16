Москва, 16 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Москве в «Доме на Брестской» с 16 по 25 ноября состоится VI всероссийский фестиваль «Драйверы развития современного города», сообщали в Стройкомплексе.

Москва-Сити. Москва

На фестивале состоится конкурс выпускных работ, выполненных за последние три года студентами вузов России и ближнего зарубежья, обучающихся по направлениям «Архитектура», «Дизайн» и «Ландшафт»

Заявки на конкурс принимаются до 25 октября по 11 номинациям: отражающих разные аспекты городского развития: архитектура промышленных зданий, благоустройство, дизайн среды, ландшафтная архитектура, храмовое зодчество и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на конкурс поступило 952 работы от 85 вузов из 56 городов России и зарубежных стран.

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