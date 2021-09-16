Нюрбург, Германия, 16 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В сети опубликованы снимки с испытаний прототипа кроссовера Aston Martin DBX на трассе Нюрбургринг. Изображения размещены на сайте Motor1.

Motor1 Прототип кроссовера Aston Martin DBX

На данный момент Aston Martin планирует разнообразить модельную линейку DBX, поскольку данные модели пользуются большим спросом. В ближайшие годы автопроизводитель планирует выпустить шесть новых версий DBX.

По предварительной информации, заснятый на тестах прототип оснащен двенадцатицилиндровым мотором.

Кроме того, модель, судя по снимкам, получит переработанную переднюю часть. На это указывает маскировка этой части, которая однако позволяет разглядеть, что радиаторная решетка автомобиля будет отличаться от актуальной версии DBX.

Ранее на трассе Нюрбургринг тестовые испытания проходила спортивная версия электрокара Hyundai Ioniq 5 с литерой N.

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