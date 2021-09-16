Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ростовской области планируется увеличить охват территорий, в которых можно приобретать жильё для сирот. С таким предложением к донским депутатам обратился глава региона Василий Голубев.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Сирота

Согласно проекту документа, власти муниципалитетов смогут покупать жильё для сирот с их согласия на территории других муниципальных образований в границах Ростовской области. Предложение донского губернатор народные избранники рассмотрят в октябре.

В 2021 году на приобретение жилья сиротам предусмотрено более 1,5 млрд рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.