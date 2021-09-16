Барнаул, 16 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5091 человек, причём 26 из них добавили в сводку за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 526 (-2 за сутки), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 813 человек, +28 за сутки) и ОРВИ (48 824 человека, +197 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 320 детей (+26 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (74 245 человек, +234 за сутки) новый вирус победили 57 443 человека (+351 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7590 (+1257 за минувшие сутки).

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