Монгун-Тайгинский район, Тыва, 16 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В отдалённые населённые пункты, расположенные в 13 районах Тувы завезено 11,6 тыс. тонн угля или 76% от плана (15,3 тыс. тонн). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, топливо необходимо для отопления 125 социальных объектов.

Sakhalin.gov.ru Добыча угля

Полностью завершён «северный завоз» в семь районов, в числе отстающих — Монгун-Тайгинский, Сут-Хольский и Улуг-Хемский районы. Если власти двух последних обещают завершить доставку до конца недели, то в Монгун-Тайгинском перевозчик планирует завести уголь до 1 октября.

Напомним, ранее указов врио главы региона Владислава Ховалыга были снижены предельные цены на уголь. Однако перекупщики пока ограничения игнорируют.

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