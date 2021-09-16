Лиссабон, 16 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьян Аллер стал вторым футболистом в истории, который забил четыре гола в дебютном матче в Лиге чемпионов. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба УЕФА.

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Аллер оформил покер в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Эта игра стала для него дебютной в турнире.

Аллер повторил достижение бывшего форварда «Милана» Марко ванБастена, который в 1992 году забил четыре гола в матче против «Гётеборга».

Отметим, что Лига чемпионов появилась в 1992 году, поэтому считается, что ван Бастен оформил покер в своём дебютном матче в этом турнире. До Лиги чемпионов существовал Кубок европейских чемпионов, который ван Бастен дважды выигрывал в составе «Милана» в 1989 и 1990 годах.