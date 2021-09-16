Баку, 16 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Азербайджана задержали двух водителей и автомобили, на которых они передвигались по дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Автомобили, незаконно въехавшие на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками министерства внутренних дел, государственного таможенного комитета и государственной пограничной службы», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что водителей обвинили в незаконной перевозке грузов. В их отношении будут принимать меры в соответствии с азербайджанским законодательством.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на азербайджанскую территорию. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд.