Якутск, 16 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Работники лесного хозяйства Якутии просят перестать преследовать их из-за лесных пожаров. Специалисты по борьбе с природными возгораниями обратились к главе республики Айсену Николаеву с официальным письмом, в котором просят не делать их виновными в возникновении лесных пожаров в республике, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Firecorps.org Лесной пожар

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Обращение опубликовано в Instagram-аккаунте предпринимателя, председателя регионального отделения «Опоры России» Афанасия Алексеева.

« Просим посодействовать в прекращении преследования со стороны надзорных органов работников лесного хозяйства, бывших на переднем крае борьбы с лесными пожарами. При средней зарплате в 30−35 тыс. рублей, на лесничих накладывают штрафы от 25−40 тыс. рублей, на некоторых заводят уголовные дела. Надзорные органы вместо того, чтобы искать поджигателей тайги, делают виновными специалистов по тушению », — написали лесопожарные Айсену Николаеву.

Они подчёркивают, что без их участия тушение возгораний проходило бы гораздо менее эффективно, и обращают внимание на чрезвычайную нагрузку — в сезон лесных пожаров люди работали без выходных. Вместо гонений специалисты просят набрать побольше людей на работу в лесопожарную службу.

«Такими методами мы только усугубим ситуацию и можем развалить эту отрасль», — считают авторы письма, среди которых заслуженные лесоводы и экологи, а также экс-министр лесного хозяйства республики в 1973—1990 годах Василий Загайнов.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом лесопожарная обстановка в Якутии была как никогда сложной. Пожары неоднократно подходили к населённым пунктам, сгорели 39 домов в селе Бясь-Кюель. Общая площадь территории, пройденной огнём, по разным оценкам, составляет 7−9 млн га.