Пермь, 16 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Пермском крае за восемь месяцев 2021 года в строй ввели 730,7 тыс. квадратных метров жилья (9932 квартиры). Это на 20,4% больше, чем в прошлом году, сообщает Пермьстат.

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В августе объем новостроек составил 115,6 квадратных метров, в том числе 75,5 тыс. квадратных метров — в индивидуальном секторе жилищного строительства.

Месяцем ранее Пермьстат отчитался от 615,1 тыс. квадратных метров в новых домах (за январь-июль 2021 года).