Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. На Камчатке спасатели в дни проведения выборов депутатов Государственной думы РФ с 17 по 19 сентября будут работать в усиленном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

03.mchs.gov.ru МЧС

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Усиленное дежурство будут нести более 1,2 тыс. человек. Спасатели будут в полной готовности для оперативного реагирования на сообщения о возникновении возгораний, происшествий, чрезвычайных ситуаций.

В выборах на Камчатке будет задействовано более 180 объектов, большая часть из которых учреждения образования и культуры. С членами комиссий проведены противопожарные инструктажи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке отказались принимать участие в выборах депутатов Законодательного собрания сразу три кандидата по одномандатному округу №3, который находится в Петропавловске-Камчатском.