Волгоград, 16 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. За три летних месяца 2021 года на водоёмах Волгоградской области погибли 34 человека. Все они купались на необорудованных пляжах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

ИА REGNUM Пляж

Для отдыха граждан в Волгоградской области были оборудованы 12 пляжей, в том числе два в детских оздоровительных лагерях. С 1 июня по 24 августа на водных объектах зарегистрировано 62 происшествия. Спасено 40 человек, из них 14 детей. К сожалению, погибли 29 взрослых и пять несовершеннолетних.

«Ещё до начала купального сезона в Волгоградской области установилась жара, которая способствовала увеличению количества отдыхающих на водоёмах. Сроки открытия пляжей в связи с гидрологической обстановкой были сдвинуты на второю половину июня. Гибель людей на оборудованных пляжах не зарегистрирована», — пояснил главный специалист-эксперт отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов.

В 2021 году на водных объектах Волгоградской области утонули 35 человек, из них четверо детей.