Москва, 16 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Из-за высокой стоимости в течение ближайших 15−20 лет туристические орбитальные полеты, скорее всего, не станут массовым явлением. Об этом 16 сентября заявил гендиректор компании «Главкосмос» (входит в государственную корпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов.

Цитата из к/ф «Человек на Луне». реж. Дэмьен Шазелл. 2018. США В космосе

«Космонавтика пока остается делом затратным, и говорить о массовых орбитальных полетах в ближайшие лет 15−20 вряд ли возможно, полеты на орбиту останутся привилегией государств и тех частных любителей космоса, которые будут способны оплатить подобное путешествие», — приводит его слова ТАСС.

Также Лоскутов уточнил, что, по его мнению, на сегодняшний день ни одна частная космическая компания без государственной поддержки выжить не может и напомнил, что примером коммерциализации космической области считают американскую компанию SpaceX.

«Но глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, анонсируя на днях европейскую программу поддержки космоса, заявил, что SpaceX на сегодняшний день получила доходов в общей сложности на $28 млрд. 56% из них приходится на государственное финансирование (NASA, Минобороны, Федеральная комиссия связи США), 24% — на частные инвестиции, 20% получено от коммерческой деятельности», — отметил гендиректор «Главкосмоса».

При этом он подчеркнул, что Россия больше внимания уделяет орбитальным полетам, в то время как в США две космические компании предлагают туристам только суборбитальный полет.

«У нас есть серьезные наработки в части пилотируемой космонавтики, поэтому направление суборбитальных полетов, предназначенных больше для развлечения, не получило такого развития, как в США», — пояснил Лоскутов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, в команду которого входят только гражданские лица, осуществила американская компания SpaceX.