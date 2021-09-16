Урус-Мартановский район, Чечня, 16 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Силовики обнаружили в Чечне тайник с большим количеством вооружения. Он мог принадлежать боевикам, оборудовавшим схрон в Урус-Мартановском районе несколько лет назад, сообщили в пресс-службе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

Vitaly V. Kuzmin Гранатомет ГП-34

Содержимое тайника было внушительным — ручные противотанковые гранатометы, переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот» и реактивный пехотный огнемет «Шмель». Помимо этого, в схроне находились противотанковые и артиллерийские мины и патроны к стрелковому оружию. Все обнаруженное вооружение было уничтожено на месте накладными зарядами с соблюдением всех мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Чечне уже находили схрон с вооружением. В тайнике в Веденском районе были обнаружены противотанковые гранатомёты и реактивный пехотный огнемет «Шмель», выстрелы к ним и свыше 700 патронов к стрелковому оружию различного калибра, а также ручные гранаты и взрывчатые вещества.

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