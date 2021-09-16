Ульяновск, 16 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области в реке обнаружено и передано тело мужчины. Об этом сообщает управление МЧС.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

По данным ведомства, вечером 15 сентября в городе Инзе очевидец обнаружил на реке Инза в месте, не оборудованном для купания, труп мужчины. Отмечается, что тело передано сотрудникам полиции.

Спасатели сообщают, что данном участке реки, где обнаружено тело, были запрещающие для купания знаки. В ведомстве призывают жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности нахождения на водоёмах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2021 года в посёлке Октябрьском Ульяновской области в пруду утонул десятилетний мальчик. В августе на озере в селе Криуши Ульяновского района машина скатилась в реку: водитель смог выбраться из салона, его пассажирка утонула.

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