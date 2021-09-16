Кабул, , 10:12 — REGNUM Международному сообществу следует признать временное правительство Афганистана и разморозить финансовые активы страны. Об этом представитель новых властей Забихулла Муджахид заявил в интервью японскому телеканалу NHK, опубликованному 16 сентября.

Афганские женщины DVIDSHUB

«Мы хотим построить хорошие отношения с международным сообществом посредством дипломатии», — заявил Муджахид.

Он добавил, что всё, идущее на пользу Афганистану, будет полезно для всего мира. Стабильность Афганистана важна для мирового сообщества.

Муджахид призвал признать правительство, сформированное радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и разморозить заграничные финансовые активы страны. Он подчеркнул, что власть передана этому правительству на время, а дискуссия о том, как сделать его более всесторонним и инклюзивным, ещё идёт.

Читайте также: В Кабуле заявили о неприемлемости выпадов против новой власти Афганистана