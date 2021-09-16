Тольятти, Самарская область, 16 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Жителя Тольятти заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть мужчины в Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

kropekk_pl Убийство

Сообщается, что в г. Тольятти утром 12 сентября рядом с жилым домом по улице Автостроителей было найдено тело мужчины 1985 года рождения с многочисленными травмами. Эксперты установили, что смерть мужчины наступила из-за отека головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

13 сентября 2021 года стражи порядка задержали местного жителя 1992 года рождения, которого заподозрили в причинении мужчине тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится под стражей сроком на два месяца.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину заподозрили в убийстве предполагаемого педофила.