Ярославль, 16 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославле потерпевшая подала в суд ходатайство о примирении с участниками треш-стрима, громившими ее квартиру за деньги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Кадр треш-стрима

Как ранее сообщало ИА REGNUM молодые люди 18 и 22 лет в марте 2021 года вели прямой эфир из квартиры своей знакомой. За денежные вознаграждения от зрителей они громили помещения в доме, били посуду, демонстрировали на видео обнаженную хозяйку.

В отношении треш-стримеров возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Умышленного уничтожение чужого имущества». Рассмотрение уголовного дела дважды откладывалось. Во второй раз 15 сентября — по причине алкогольного опьянения подсудимого.

«Заседание по уголовному делу по обвинению Клименко Ивана и Сергеева Артема в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба), ч. 1 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни) было отложено в связи с тем, что один из подсудимых явился в суд с признаками алкогольного опьянения. В суд поступило ходатайство потерпевшей о примирении сторон, оно будет рассмотрено в судебном заседании.», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Рассмотрение ходатайства потерпевшей назначено на 16 сентября. Дело рассматривает мировой суд по Заволжскому судебному району Ярославля.