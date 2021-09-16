Москва, , 10:04 — REGNUM Если власти позволят и дальше доминировать «Яндексу», Россия может получить совершенно неконтролируемые реакции. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«Если власти позволят и дальше доминировать «Яндексу», мы можем получить совершенно неконтролируемые реакции. «Яндекс» построил экосистему, в которой он может обеспечить свои параметры доминирования — не только в маркетинге, но и масс-медиа и, в частности, в аспекте влияния на независимое общественное мнение. По сути, выстраивается значимый субъект доминирования информационной политики.

Дмитрий Михайличенко Полагаю, что нужна свободная конкуренция СМИ и случаи интервенции в редакционную политику со стороны каких-либо поисковиков и агрегаторов следует минимизировать. Это соответствует законодательству Российской Федерации, и, полагаю, задача государства обеспечить реализацию этого законного требования».

Напомним, ИА REGNUM выступило против монополии и цензуры «Яндекса».