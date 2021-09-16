Горно-Алтайск, 16 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Республике Алтай за сезон зафиксировано рекордное число обращений граждан к врачам из-за нападений — 4301. За минувшую неделю было покусано 26 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

15 человек заболели в результате клещевым энцефалитом, у 114 диагностирован сибирский клещевой тиф, у 21 — клещевой боррелиоз. Сотрудники ведомства также напоминают, что с наступлением осени клещи не исчезают.

«Обидно, что осенью люди обычно утрачивают бдительность. Между тем, по-прежнему страдают от укусов люди всех возрастов — от детей до пенсионеров», — отметили в ведомстве.

В связи с этим любителям грибов и ягод рекомендовали помнить о мерах профилактики, в частности, обрабатывать свою одежду противоклещевыми аэрозолями.