Магадан, 16 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Власти Магаданской области объявили приватизацию госимущества — на продажу выставлен различный транспорт, сообщается на сайте правовой информации региона.

Toyota UK Toyota Land Cruiser

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На аукционы в электронной форме департаментом имущественных отношений Колымы выставлены: катер «Амур», 2012 года выпуска — начальная цена 45 тыс. рублей, катер FORMULA 26PC, (1991 год) — начальная цена 271 тыс. рублей, автомобиль УАЗ-315 195 (2009 год) — начальная цена 69 тыс. рублей и автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 120, 2003 год выпуска с начальной ценой в 276 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, аукцион на приобретение в лизинг 120 автобусов провело министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.