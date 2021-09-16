Тула, 16 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Туле начнется с 16 сентября по поручению губернатора Алексея Дюмина, сообщили в пресс-службе администрации города. Решение принято в связи с прогнозируемым ухудшение погодных условий в регионе.

Отопительный сезон

«Коллеги, не ждите, пока температура упадет до нормативных значений. Начинайте запуск котельных с завтрашнего дня», — поручил губернатор 15 сентября.

В Туле к началу отопительного сезона готовы все 182 котельные. Традиционно сначала тепло пустят на соцобъекты — отопление включили уже в шести социальных учреждений — а затем в жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, решения о начале отопительного сезона уже приняли власти в Иванове, Твери, Рязани, Орле.