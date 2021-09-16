Якутск, 16 сентября 2021, 10:15 — REGNUM По состоянию на 15 сентября в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ приняли участие 8672 жителя Якутии, 5703 из них — в отдалённой и труднодоступной местности. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили 16 сентября в центральной избирательной комиссии региона.
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В том числе 2696 человек проголосовали досрочно целыми участками. Особую трудность для избирательный комиссий составляла организация голосования в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах республики.
Досрочно голосовали в Якутии в том числе военнослужащие, оленеводы и работники метеостанций.
Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября в России выбирают депутатов Госдумы РФ.