Якутск, 16 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. По состоянию на 15 сентября в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ приняли участие 8672 жителя Якутии, 5703 из них — в отдалённой и труднодоступной местности. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили 16 сентября в центральной избирательной комиссии региона.

Пресс-служба Избиркома ЯНАО Досрочное голосование в ямальской тундре

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В том числе 2696 человек проголосовали досрочно целыми участками. Особую трудность для избирательный комиссий составляла организация голосования в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах республики.

«Там мы охватили досрочным голосованием 357 точек. Из них авиаголосованием охвачено 107 маршрутов, 1344 человека. И 250 маршрутов охвачены иными видами транспорта — это вездеходный, водный, гужевой и пеший. Так добираются наши члены участковых комиссий», — отметили в избиркоме.

Досрочно голосовали в Якутии в том числе военнослужащие, оленеводы и работники метеостанций.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября в России выбирают депутатов Госдумы РФ.