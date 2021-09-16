Новосибирск, 16 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Новосибирске жители семиэтажного жилого дома по Красному проспекту, 159 начали получать тепло. На подходе ещё три многоквартирных дома. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщила Сибирская генерирующая компания.

Отопительный сезон

«На 16 сентября СГК досрочно подключила к отоплению по заявкам до официального старта отопительного периода 209 объектов. Из них 174 — детские сады и школы, 22 медицинских учреждения, один жилой дом и 12 прочих социальных объектов. Ещё 123 здания готовятся подключиться к отоплению в ближайшее время», — уточнили в СГК.

Напомним, что отопительный сезон в Новосибирске официально стартует 20 сентября.