Москва, 16 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Автономный необитаемый подводный аппарат «Сарма» планируется разработать в нескольких модификациях и с различными модулями, что позволит расширить его первоначальные задачи. Об этом сообщил заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

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Так, по его словам, первый аппарат будет водоизмещением порядка 21 тонны и длиной до 10 м, а конечный вариант «Сармы» — водоизмещением в пределах 50 тонн.

«Планируется собрать второй аппарат с воздухонезависимой энергетической установкой длиной около 20 м и водоизмещением около 50 тонн», — уточнил в беседе с ТАСС Литвиненко.

Он добавил, что для беспилотника будут разрабатываться всевозможные модули с различными функциями, что даст возможность подстраиваться под интересы заказчика, а также расширить спектр выполняемых задач. Так, например, его можно будет применять для обследования дна и мониторинга длинных объектов — газопроводов, картографии, геологоразведки, обслуживания и ремонта подводных коммуникаций нефтегазового сектора.

Автономный необитаемый подводный аппарат «Сарма» разрабатывается ЦКБ «Лазурит» по заказу ФПИ. Функциональный демонстратор аппарата планируется изготовить в 2022—2023 годах.