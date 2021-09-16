Иркутск, 16 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Иркутской области для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации с 17 по 20 сентября силы и средства территориального Главного управления МЧС России и его структурных подразделений переходят на усиленный режим работы. Как сообщает 16 сентября пресс-служба ведомства, в готовность приведены 645 подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований общей численностью 15 705 человек и 935 единиц техники.

Irkutsk.izbirkom.ru Голосование. Иркутск

Также спасатели проинформировали, что в ходе подготовки к единому дню голосования территориальными подразделениями надзорной деятельности и профилактической работы было проведено комплексное обследование всех объектов и помещений, задействованных в избирательной кампании.

Взяты на учет 1668 объектов защиты. В 1601 из них располагается 1892 участковых избирательных комиссии, в 22 — 22 временных избирательных участка, в 44 — 45 территориальных и одна областная избирательная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 сентября в Иркутской области назначены 92 кампании: выборы депутатов Госдумы, довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний.

Ранее кинологи ОМОН Росгвардии со служебными собаками проверили все участки для голосования в Приангарье.

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