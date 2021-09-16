Сидней, Австралия, 16 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Австралия, Великобритания и США выведут своё партнёрство на новый уровень, чтобы обеспечить мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил 16 сентября.

White House Скотт Моррисон и Дональд Трамп

«Для решения новых задач, содействия обеспечению безопасности и стабильности, в которых нуждается наш регион, мы должны вывести наше партнерство на новый уровень», — говорится в заявлении Моррисона.

Он подчеркнул, что Канберра, Лондон и Вашингтон намерены активно обмениваться технологиями, научными разработками, достижениями промышленности и активно развивать их, чтобы регион стал стабильнее и безопаснее. Это будет происходить в рамках трёхстороннего партнёрства AUUKUS.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании альянса AUUKUS. Руководители государств подписали договор о трёхстороннем партнерстве в области обороны и безопасности.

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