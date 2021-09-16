Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-12» вернется на Землю 17 сентября
Пекин, 16 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Посадка спускаемого аппарата китайского космического корабля «Шэньчжоу-12», на борту которого находятся три космонавта, будет произведена 17 сентября. Об этом 16 сентября сообщает газета «Чжунго хантяньбао», которая специализируется на аэрокосмической отрасли Китая.
По данным издания, Центром управления пилотируемых полетов к китайской космической станции было принято такое решение.
При этом указывается, что 16 сентября в 08:56 (03:56 мск), пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с экипажем из трех космонавтов произвел отстыковку от орбитальной станции КНР для того, чтобы вернуться на Землю.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что космический корабль Crew Dragon с экипажем из гражданских лиц достиг орбиты высотой 585 км и это рекордная высота для пилотируемого корабля.