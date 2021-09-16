Пекин, 16 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Посадка спускаемого аппарата китайского космического корабля «Шэньчжоу-12», на борту которого находятся три космонавта, будет произведена 17 сентября. Об этом 16 сентября сообщает газета «Чжунго хантяньбао», которая специализируется на аэрокосмической отрасли Китая.

Красоткин Модель китайского космического корабля «Шэньчжоу»

По данным издания, Центром управления пилотируемых полетов к китайской космической станции было принято такое решение.

При этом указывается, что 16 сентября в 08:56 (03:56 мск), пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с экипажем из трех космонавтов произвел отстыковку от орбитальной станции КНР для того, чтобы вернуться на Землю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что космический корабль Crew Dragon с экипажем из гражданских лиц достиг орбиты высотой 585 км и это рекордная высота для пилотируемого корабля.