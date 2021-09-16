Сеул, 16 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Школьники из Южной Кореи заняли четвертое место на 14-й Международной олимпиаде по наукам о Земле (IESO). Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей государственного фонда.

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По их словам, из-за пандемии коронавируса мероприятия прошло с 25 по 30 августа в онлайн формате.

Известно, что в этом году в олимпиаде принимали участие 199 школьников из 33 стран.

Первое место поделили Тайвань и Австралия.

Международная олимпиада по наукам о Земле — ежегодное соревнование, проводящееся среди учащихся средних школ в таких дисциплинах как геология, метеорология, океанография и астрономия.

Однако в этом году в задания олимпиады также были добавлены вопросы, касающиеся изменения климата, пандемии коронавируса и исследований Марса.