Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о халатности при приёмке детского сада «8 Марта» на улице Нижненольной. Под уголовное преследование попал сотрудник городского управления капитального строительства, сообщили ИА REGNUM в донской прокуратуре.

В детском саду

В ходе прокурорской проверки установлено, что чиновник принял работы по установке неработоспособных систем противопожарной защиты в здании дошкольного учреждения. В результате в эксплуатацию введено здание дошкольного образовательного учреждения, не отвечающие требованиям безопасности. Городской казне причинён крупный ущерб.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость детского сада на улице Нижненольной составила 145 млн рублей. Дошкольное учреждение рассчитано на 50 ребят. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный этаж. В дошкольном учреждении предусмотрели физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога, зимний сад.